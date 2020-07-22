В будущие выходные следователи отметят свой профессиональный праздник. О своем труде говорят неохотно, почти всегда удивляясь вниманию, но то, что для этих людей привычная рутинная работа – для нас похоже на визуализацию детективных сериалов.
В будущие выходные следователи отметят свой профессиональный праздник. О своем труде говорят неохотно, почти всегда удивляясь вниманию, но то, что для этих людей привычная рутинная работа – для нас похоже на визуализацию детективных сериалов.
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