Исторически сложилось, что нашему народу веками приходилось вести борьбу с чужеземными захватчиками. Россия всегда славилась своими защитниками от простых солдат до генералов. Знаменитый полководец Александр Васильевич Суворов считал, что лучше русского солдата нет нигде в мире: «он и сам не пропадет, и товарища спасет, а где силы убудет, там он смекалкой дойдет». О подвигах, о доблести, о славе защитников Отечества создано много произведений в различных видах искусства. Они прославляют величие и красоту, силу и мощь, благородство и душевное богатство русского человека.