С начала летнего сезона в некоторых районах города вдоль дорог, во дворах и парках не занимались покосом травы. Возмущенные жильцы рядом стоящих домов бьют тревогу, а управляющие компании к которой прикреплена данные территории бездействуют.
С начала летнего сезона в некоторых районах города вдоль дорог, во дворах и парках не занимались покосом травы. Возмущенные жильцы рядом стоящих домов бьют тревогу, а управляющие компании к которой прикреплена данные территории бездействуют.
Добавить комментарий