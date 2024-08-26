Сам Антон Чехов считал пьесу «Вишневый сад» комедией с элементами фарса, а режиссер Станиславский воспринял ее как драму. С начала XX века эту великую пьесу ставили множество раз. Есть она и в репертуаре Рязанского театра драмы — в постановке Гульнары Галавинской. Спектаклем с обновленным составом открылся 237-й театральный сезон — кстати, почти на месяц раньше обычного.