Офицер рязанского СОБРа завоевал серебро в соревнованиях по комплексному единоборству. Он выступал в весовой категории до 85 килограмм. При этом оставил позади более 100 соперников из подразделений Росгвардии центрального федерального округа.
Офицер рязанского СОБРа завоевал серебро в соревнованиях по комплексному единоборству. Он выступал в весовой категории до 85 килограмм. При этом оставил позади более 100 соперников из подразделений Росгвардии центрального федерального округа.
Добавить комментарий