В период наступивших холодов, когда простуды и вирусы атакуют ослабленный организм, а заболеть в преддверии праздников никак нельзя, совет можно дать такой: одевайтесь теплее, следите за режимом дня и отдыхайте, а также — запасайтесь витаминами. И лучше всего — из натуральных источников. Не секрет, что масса питательных веществ, так необходимых организму человека, в обилии содержит морская рыба. Свежую и вкусную продукцию рязанцы привыкли покупать на выставке-продаже “Икра и рыба Камчатская”. До субботы включительно у ТЦ “Премьер” можете успеть приобрести.