“Всероссийский молебен о Победе” стартовал 6 мая этого года в Гергиевском храме в Москве. Дату выбрали не случайно. Ведь именно в этот день в 1945 году прошли последние боевые действия в Берлине. Принято считать, что победа в Великой Отечественной войне была достигнута милостью Божией и по ходатайству Георгия Победоносца. Ковчег с его мощами прибудет в Рязань уже завтра утром в Борисо-Глебский собор.
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