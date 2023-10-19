“Всероссийский молебен о Победе” стартовал 6 мая этого года в Гергиевском храме в Москве. Дату выбрали не случайно. Ведь именно в этот день в 1945 году прошли последние боевые действия в Берлине. Принято считать, что победа в Великой Отечественной войне была достигнута милостью Божией и по ходатайству Георгия Победоносца. Ковчег с его мощами прибудет в Рязань уже завтра утром в Борисо-Глебский собор.