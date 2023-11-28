«Результат выборов в городскую Думу и в муниципалитетах — один из лучших результатов за последнее десятилетие. Нашим кандидатам удалось занять 85% от общего числа мандатов. Это безоговорочный успех» — об этом заявил губернатор Павел Малков, выступая на 39-й Конференция Рязанского регионального отделения «Единой России». Секретарь регионального отделения подчеркнул, что приоритетными остаются вопросы благополучия граждан