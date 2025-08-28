С начала текущего года специалисты АО «Рязаньгоргаз» ввели в эксплуатацию почти 2000 систем автоматического контроля загазованности (САКЗ).

САКЗ – это оборудование, предназначенное для обнаружения утечек газа в бытовых и производственных помещениях. При срабатывании датчиков система автоматически перекрывает подачу газа, предотвращая возможные аварийные ситуации и угрозу для жизни людей.

В первичном жилом фонде установка данной системы предусмотрена проектом и осуществляется организацией, проводящей работы по газификации. Жители вторичного жилого фонда могут обратиться для установки приборов газового контроля в специализированную организацию, оказывающую услуги по техническому обслуживанию внутридомового/внутриквартирного газового оборудования.

«Установка приборов, обеспечивающих прекращение подачи газа в случае утечки, выполняется только в соответствии с проектом. Также важно знать, что датчики должны проходить ежегодную поверку (калибровку), иначе повышается риск того, что они не сработают», — отметил главный инженер – первый заместитель генерального директора АО «Рязаньгоргаз» Сергей Вишняков.

АО «Рязаньгоргаз» призывает всех потребителей газа соблюдать правила безопасного использования газовых приборов, регулярно проводить техническое обслуживание оборудования и обращаться в специализированные организации для установки и проверки систем автоматического контроля загазованности.