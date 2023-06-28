Микрофинансирование становится все более востребованным у бизнеса. По данным Банка России, в 2022 году МФО, зарегистрированные на территории Рязанской области, оформили 262 займа индивидуальным предпринимателям. Это в 2,4 раза больше, чем годом ранее. Средняя сумма займа превышает 1,2 млн рублей. Чаще всего в МФО обращались и юридические лица: число договоров выросло в 1,6 раз. Средняя сумма, которую юрлица получали в микрофинансовых компаниях, выше, чем у индивидуальных предпринимателей, она составила 2,7 млн рублей. Всего же объем средств, предоставленных МФО этой категории заемщиков, превысил 332 млн рублей.

При обращении в МФО следует проверить, есть ли она в соответствующем реестре Банка России. Также сайты легальных микрофинансовых компаний промаркированы в поисковых системах Яндекс и Mail.