Компании Рязанской области представили свою продукцию на международной выставке строительной отрасли The Big5 Construct Southern Africa в ЮАР. В ней приняли участие более 200 экспонентов из более чем 10 стран мира. Рязанские предприятия «Фахманн Руссланд», «Эра», «Би ту би Юроп», «Инфостандарт» на коллективном стенде продемонстрировали кровельные аксессуары, вентиляционные системы и оборудование, абразивные материалы, IT-продукты. Как отмечают в Агентстве развития бизнеса Рязанской области, покупатели и дистрибьюторы «черного континента» проявили большой интерес к рязанским товарам и оборудованию, а также отметили красоту стенда региона. В этом году уже состоялись бизнес-миссии в Казахстан, Узбекистан и Египет, осенью этого года планируются бизнес-миссии в Индию, ОАЭ и на Кубу.