Специалисты компаний «Рязаньгоргаз», «Газпром газораспреление Рязаская область» и «Газпром межрегионгаз Рязань» провели обучающее мероприятие по безопасному использованию газа в быту для воспитанников летнего лагеря при МБОУ «Школа № 76 имени Н.Н. Чумаковой».

В ходе интерактивной лекции юным участникам рассказали о правилах эксплуатации газовой плиты, безопасных методах розжига и действиях при обнаружении утечки газа. Дети активно участвовали в обсуждении, задавали уточняющие вопросы и осваивали навыки безопасного открытия и закрытия газового крана под руководством квалифицированных экспертов.

Ярким моментом стала демонстрация специализированной техники аварийно-спасательной газовой службы. Школьники наблюдали за работой профессионалов, оценивая их оперативность и слаженность действий в чрезвычайных ситуациях. Газовики представили специализированное оборудование, объяснили его функциональное назначение и ответили на многочисленные вопросы юных слушателей.

«Подобные занятия – это важный вклад в будущее поколение и обеспечение безопасности детей. Знание основ газовой безопасности позволит ребятам защитить себя и своих близких, а также правильно реагировать в критических ситуациях, предотвращая потенциальные опасности», — отметила советник генерального директора по связям с общественностью и СМИ ООО «Газпром межрегионга», АО «Газпром газораспределение Рязанская область» Елена Королькова.

«Во время летних каникул правилах безопасного обращения с газовыми приборами становятся особенно актуальными. Мы надеемся, что полученные знания останутся с детьми надолго и помогут им безопасно пользоваться газом в будущем», — подчеркнула советник генерального директора по связям с общественностью и СМИ АО «Рязаньгоргаз» Ольга Коноплева.