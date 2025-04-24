Газовики газораспределительных компаний «Рязаньгоргаз» и «Газпром газораспределение Рязанская область» провели торжественную церемонию по передаче частицы пламени Вечного огня монумента Победы в Рязани в Касимовский район.

25 апреля в Касимове к газовым сетям будет подключен Вечный огонь «Памятника-мемориала воинам-касимовцам, погибшим в годы Великой Отечественной войны», который раньше работал на сжиженном газе. Это второй Вечный огонь на территории Рязанской области, который зажжется в рамках Всероссийской акции «Храним огонь Победы ПАО «Газпром»: в феврале к сетевому газу был подключен мемориал в поселке Александро–Невский.

Напомним, что в соответствии с поручениями Президента РФ Владимира Путина «Газпром» ведет масштабную работу по газификации регионов России. В рамках этой работы к сетевому природному газу подключают мемориальные комплексы по всей стране. В настоящее время в зоне ответственности компании более 1,8 тыс. Вечных огней и Огней памяти.

К 80-летию Победы в Великой Отечественной войне реализуется масштабный проект ПАО «Газпром» — Всероссийская акция «Храним огонь Победы» — по переводу более 130 мемориалов на сетевой природный газ.

Начиная с 21 февраля еженедельно проводятся подключения Вечных огней к сетям газораспределения. Завершится эстафета в канун 9 мая торжественной церемонией одновременного зажжения 80 огней на новых и реконструированных мемориальных комплексах.