В Рязани участились случаи звонков от мошенников, которые навязывают замену газового оборудования. Они утверждают, что жильцы не прошли техобслуживание и не имеют актов, подтверждающих работоспособность газовых приборов. Такие действия могут привести к серьёзным финансовым потерям и создать угрозу безопасности.

Главные правила, которые помогут избежать обмана:

Уведомление. График техобслуживания публикуется на официальном сайте АО «Рязаньгоргаз». Перед проведением технического обслуживания газового оборудования абонентов оповещают объявлениями или смс-рассылкой. Без предупреждения газовик может прийти только в случае аварии. Служебное удостоверение и фирменная одежда. Сотрудники газораспределительной организации всегда имеют при себе служебное удостоверение с названием компании, заверенное подписью и печатью. Проверочный звонок. Позвоните по телефону, указанному в вашем договоре на техническое обслуживание ВДГО/ВКГО. Если вам подтвердят, что данный сотрудник работает в организации, можно впустить его в свой дом. Открывайте дверь, только убедившись, что к вам пришли сотрудники газовой службы.

Общение с мошенниками может обернуться не только лишними денежными тратами. Некачественная работа лжегазовиков — это риск аварий и утечек газа, опасных для жизни и здоровья.