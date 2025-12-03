В Рязани участились случаи звонков от мошенников, которые навязывают замену газового оборудования. Они утверждают, что жильцы не прошли техобслуживание и не имеют актов, подтверждающих работоспособность газовых приборов. Такие действия могут привести к серьёзным финансовым потерям и создать угрозу безопасности.
Главные правила, которые помогут избежать обмана:
- Уведомление. График техобслуживания публикуется на официальном сайтеАО «Рязаньгоргаз». Перед проведением технического обслуживания газового оборудования абонентов оповещают объявлениями или смс-рассылкой. Без предупреждения газовик может прийти только в случае аварии.
- Служебное удостоверение и фирменная одежда. Сотрудники газораспределительной организации всегда имеют при себе служебное удостоверение с названием компании, заверенное подписью и печатью.
- Проверочный звонок. Позвоните по телефону, указанному в вашем договоре на техническое обслуживание ВДГО/ВКГО. Если вам подтвердят, что данный сотрудник работает в организации, можно впустить его в свой дом.
- Открывайте дверь, только убедившись, что к вам пришли сотрудники газовой службы.
Общение с мошенниками может обернуться не только лишними денежными тратами. Некачественная работа лжегазовиков — это риск аварий и утечек газа, опасных для жизни и здоровья.