Компания «Рязаньгоргаз» завершила капитальный ремонт участка газопровода высокого давления протяженностью 200 метров в районе 196 км Окружной дороги. Работы проводились в рамках плановой модернизации газораспределительной сети города Рязани.

В ходе ремонта была применена технология санации «Феникс». Она позволила обновить трубопровод без проведения масштабных земляных работ. Данный метод предполагает введение в существующий газопровод полимерного рукава, который, затвердевая, образует новую, прочную внутреннюю оболочку.

Все это позволило значительно сократить сроки проведения работ и минимизировать неудобства для жителей города. Традиционные способы ремонта потребовали бы вскрытия дорожного покрытия и перекрытия движения, что могло бы привести к ограничению движения транспорта в районе Южной окружной дороги.

«Применение современных технологий, таких как санация методом «Феникс», позволяет нам эффективно поддерживать газораспределительную сеть в отличном состоянии, обеспечивая бесперебойную подачу газа потребителям, – отметил главный инженер АО «Рязаньгоргаз» Сергей Вишняков.

Завершенный ремонт позволит повысить надежность газоснабжения в Октябрьском районе, обеспечивая стабильную подачу газа в жилые дома и промышленные предприятия. «Рязаньгоргаз» продолжит модернизацию газораспределительной сети, внедряя современные технологии и обеспечивая безопасность и надежность газоснабжения жителей Рязани.