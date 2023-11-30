В Рязани — большой слет IT-специалистов. На всероссийский форум «Цифровая Россия. Технологии и инвестиции в будущее» приехали специалисты из 40 регионов страны. Говорили о системе «Умный город», автоматическом распознавании лесных пожаров, интеллектуальной транспортной среде. Каждая из этих платформ, по словам губернатора Павла Малкова должна быть не для галочки, а приносить реальную помощь.