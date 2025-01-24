23-24 января в Рязани прошла экспертная сессия проекта «РосПодрос.Практика». Задачи мероприятия – повысить профессиональные компетенции специалистов и сформировать единый вектор работы с подростками. Участниками стали психологи, социальные педагоги, специалисты служб примирения и представители образовательных и социальных организаций. В мероприятии приняла участие и Уполномоченный по правам ребёнка в Рязанской области Анжелика Евдокимова.
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