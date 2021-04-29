Повышение ОСАГО в 2021

С 1 марта 2021 года начали действовать поправки, внесенные в Федеральный закон «Об ОСАГО». Расчет стоимости полиса с помощью калькулятора на сайте inguru.ru/kalkulyator_osago/reg_rjazanskaja_oblast/ryazan показывает, что новые правила коснулись базовых тарифов. Более выгодными для водителей стали территориальный коэффициент и КБМ. Изменились и показатели коэффициента КВС, в результате чего «автогражданка» еще больше подорожала для молодых собственников машин.

За нарушение ПДД придется платить больше

Итоговая сумма ОСАГО, рассчитанная для нарушителей и законопослушных водителей, существенно различается. В этом году страховые компании получили право повышать тариф для клиентов, которые не раз допускают грубые нарушения: выезжают на встречную полосу, превышают скорость более чем на 60км/ч, отказываются от медицинского освидетельствования.

Теперь водителям приходится искать законные способы экономии, чтобы тратить на ОСАГО меньше. Один из лучших вариантов — оформление полиса с помощью онлайн-сервиса inguru.ru. Он позволяет не тратить деньги на дорогу и выбирать «допники» на свое усмотрение.