В галерее Прио-Внешторгбанка открылась выставка картин Заслуженного художника РФ Игоря Власова. Власов хорошо знаком любителям живописи, он участник всесоюзных, республиканских, зональных и областных выставок с 1975 года, его произведения — в собраниях государственных музеев России, частных коллекциях России и зарубежья. Художник преподавал в Рязанском художественном училище имени Г.К. Вагнера с 1978 по 2019 год, а в прошлом году его наградили золотой медалью Творческого союза художников России.