Фонд социального страхования многие годы лидирует по внедрению цифровых технологий. В этом году проведена большая работу по осуществлению нового проекта «Электронный сертификат на технические средства реабилитации для инвалидов». О том, что это за документ, какие возможности он предоставляет инвалидам и пострадавшим от несчастных случаев на производстве рассказали на круглом столе Фонда социального страхования. Организаторами мероприятия стали редакция газеты «Комсомольская правда — Рязань» и региональное отделение ФСС.