Исторический слой повредили во время благоустройства территории. По мнению археологов, у старейшего из ныне существующих храмов Рязани – благовещенской церкви нельзя проводить никаких работ. Раньше здесь на ее территории находилось кладбище.
Исторический слой повредили во время благоустройства территории. По мнению археологов, у старейшего из ныне существующих храмов Рязани – благовещенской церкви нельзя проводить никаких работ. Раньше здесь на ее территории находилось кладбище.
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