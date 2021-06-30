“Я не поддерживаю принудительную вакцинацию, но в регионах власти могут руководствоваться законом об иммунной защите населения и вводить обязательную процедуру для отдельных категорий граждан. Ну и, конечно, увольнять людей при наличии медотвода незаконно” – заявил сегодня Президент России Владимир Путин, открывая “прямую линию” с жителями страны. Больше двух миллионов вопросов поступило в адрес главы государства в ходе трансляции и касались они самых разных тем: и социальных выплат, и ремонта школ и дорог, внешней и внутренней политики.