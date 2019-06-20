Закрытый мусорный полигон в Касимовском районе подлежит рекультивации. Чтобы ее провели, природоохранной прокуратуре пришлось обращаться в суд. Напомню, в апреле прошлого года туда свозили мусор из Московской области. Незаконно завезли 10 машин.