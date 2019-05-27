Осмотрели, в каком состоянии находится береговая линия, соблюдается ли чистота и все ли службы готовы встречать отдыхающих. В Рязани представители городской администрации, МЧС, Роспотребнадзора начали проводить приемку пляжей. В городе их будет 6.