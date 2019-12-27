Житель Касимова предстанет перед судом по обвинению в убийстве девушки, совершенном в 2005 году. Преступление удалось раскрыть благодаря современным достижениям криминалистике. В настоящий момент дело отправлено в суд для рассмотрения по существу.
Житель Касимова предстанет перед судом по обвинению в убийстве девушки, совершенном в 2005 году. Преступление удалось раскрыть благодаря современным достижениям криминалистике. В настоящий момент дело отправлено в суд для рассмотрения по существу.
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