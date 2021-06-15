В Рязани состоялась премьера шоу “Королевский цирк” под руководством Заслуженного артиста России Гии Эрадзе, который славится неординарным подходом к цирковому искусству. Его представления – это всегда синтез эстрады, цирка и мюзикла. Каждое действие на манеже – это мини – спектакль, в котором гармонично сочетаются сложнейшие трюки, дрессура животных, невероятные образы артистов, авторская музыка и декорации, профессиональное световое оформление и спецэффекты, необычный реквизит и эксклюзивные роскошные костюмы.