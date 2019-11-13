В преддверии празднования семьдесят пятой годовщины Победы в Великой Отечественной войне телекомпания «Город» продолжает цикл сюжетов о Наша съемочная группа пообщалась с Владимиром Кареевым, он участвовал в наступательном этапе Курской битвы.

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