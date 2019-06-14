В РязГМУ отметили день медицинского работника. ВУЗ более полувека готовит квалифицированные кадры для отечественной системы здравоохранения. Это праздник людей, обучающихся бесценному ремеслу – сохранению жизни и поддержанию здоровья человечества.
В РязГМУ отметили день медицинского работника. ВУЗ более полувека готовит квалифицированные кадры для отечественной системы здравоохранения. Это праздник людей, обучающихся бесценному ремеслу – сохранению жизни и поддержанию здоровья человечества.
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