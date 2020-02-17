В Шилове загорелось производственное здание предприятия “Концентрат”. В тушении участвовали 48 человек и 15 автомобилей пожарного расчета. Глава администрации Шиловского района Владимир Луканцов, по телефону подтвердил, что пострадавших нет.
В Шилове загорелось производственное здание предприятия “Концентрат”. В тушении участвовали 48 человек и 15 автомобилей пожарного расчета. Глава администрации Шиловского района Владимир Луканцов, по телефону подтвердил, что пострадавших нет.
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