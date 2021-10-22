Известно, что утром пятницы, в 8:22, в пороховом цеху произошёл взрыв, а после — пожар. В МЧС сообщают, что причиной стало нарушение технологического процесса. К 9:31 огонь удалось локализовать. Площадь возгорания, по предварительным данным, составила 160 квадратных метров. На месте работает 170 человек, 51 единиц техники. Есть сообщения о 17 пострадавших — то есть в момент взрыва на территории завода находилась фактически вся смена. В 9:30 утра было неофициально известно о гибели семи человек, а к 10:30 — уже о 16 погибших. Один госпитализирован.