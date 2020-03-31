УМВД России по Рязанской области напоминает простые правила, как не стать жертвой злоумышленников, использующих интернет или мобильную связь.

НАИБОЛЕЕ РАСПРОСТРАНЕННЫЕ СХЕМЫ ТЕЛЕФОННОГО МОШЕННИЧЕСТВА:

– введение в заблуждение гражданина посредством телефонной связи под предлогом покупки товара через объявление в сети Интернет, либо желания воспользоваться оказываемой услугой.

– смс-сообщение от имени банка, либо телефонного звонка лица, представившегося работником банка, с информацией о блокировке банковских карт или с иной негативной информацией.

– обман по телефону: требование выкупа или взятки за якобы освобождение из отделения полиции знакомого или родственника, совершившего то или иное преступление.

При поступлении звонка от неизвестного лица на мобильный (стационарный) телефон о проблемах близких людей, не впадайте в панику, необходимо любым способом связаться с тем, о ком идет речь. Если с незнакомого номера с Вами начинает разговаривать родственник, но при этом у Вас есть сомнение, что звонивший действительно ваш друг или родственник, постарайтесь перезвонить на его настоящий мобильный телефон. Если телефон отключён, постарайтесь связаться с его коллегами, друзьями или близкими для уточнения информации.

При выполнении указанных простых правил, Вы не станете жертвами преступлений, совершаемых злоумышленниками. Будьте бдительны. Проинструктируйте по рекомендациям, как не стать жертвой злоумышленников, пожилых родных и близких.

Если Вы стали жертвой мошенников, незамедлительно обращайтесь в полицию по телефону 02 (102 – для мобильных операторов) или по телефону дежурной части УМВД России по Рязанской области (4912) 27-08-60.