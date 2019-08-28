Кибердружина пополнится новыми кадрами, для этого будет создан дополнительный проект «Дружина 21 века». Это образовательная программа, юношей и девушек научат выявлять незаконный оборот наркотиков, казино и многое другое на просторах интернета.
Кибердружина пополнится новыми кадрами, для этого будет создан дополнительный проект «Дружина 21 века». Это образовательная программа, юношей и девушек научат выявлять незаконный оборот наркотиков, казино и многое другое на просторах интернета.
Добавить комментарий