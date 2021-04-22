Этот мусорный полигон в Рыбновском районе для жителей близлежащих сел костью в горле стоит с момента открытия. Об их сложных взаимоотношениях с местными властями и хозяином свалки наша телекомпания уже рассказывала несколько лет назад. Тогда, после приезда природоохранной прокуратуры вроде бы полигон привели в соответствие. Но ненадолго. Свою тихую ненависть к бесконтрольному, по их мнению, свалку отходов сельские активисты сначала намеревались погасить в суде. И Фемида ограничила собственников в полномочиях – пищевые отходы здесь размещать запретили. Но, спустя год все возобновилось. Причем, в еще больших объемах. Как утверждают местные жители мусор везут из Москвы.