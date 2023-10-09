Более 11 тысяч рязанских семей получили материнский капитал в связи с рождением первенца. Как сообщает Отделение Соцфонда РФ по Рязанской области, c 2007 года в регионе было выдано 86 тысяч сертификатов. Первоначально маткапитал полагался за рождение второго ребенка, однако с 2020 года сертификаты стали получать семьи по рождению первенца. В 2023 году размер материнского капитала за первенца составляет 586 946 рублей. Если в дальнейшем в семье появится ещё один ребенок, то размер маткапитала увеличится. Для оформления сертификата теперь не нужно собирать справки и лично обращаться в клиентскую службу ОСФР по Рязанской области. Специалисты фонда всё сделают за вас: после регистрации малыша в ЗАГСе сертификат автоматически придет в личный кабинет мамы на портале Госуслуг. По общему правилу распорядиться денежными средствами можно после трехлетия ребенка, давшего право на маткапитал, но есть и исключения: раньше 3-х лет сертификат можно использовать на приобретение жилья с помощью ипотеки или жилищного кредита, а также на оплату дошкольных учреждений.