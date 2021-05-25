Партнерство с московским “Трансгазом” для Рязанской области сегодня ключевое. Как и для всех регионов, кто решился на экономический рывок. Уже увеличены объемы закачки в Касимовское и Увязовское подземные хранилища газа до 183 млн. кубометров в сутки. Инвестиций – на 11 миллиардов. И это сегодня гарантия спокойствия не только за область, но и за весь Московский промышленный узел. Еще один архиважный для региона проект – реконструкция ГРС “Михайлов-2”. Его завершили в прошлом году и теперь за цементную компанию тоже можно быть спокойным.