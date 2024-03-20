Завершилась викторина «Семья России», в которой участвовало больше сотни тысяч рязанцев. Организатор — торгово-промышленная палата Рязанской области. Помимо розыгрыша призов проект нацелен собрать мнения рязанцев о мерах поддержки семей в регионе — не случайно она проводится в Год семьи, инициированный Президентом страны. Так что викторина стала самым обсуждаемым событием в регионе.