Завершилась викторина «Семья России», в которой участвовало больше сотни тысяч рязанцев. Организатор — торгово-промышленная палата Рязанской области. Помимо розыгрыша призов проект нацелен собрать мнения рязанцев о мерах поддержки семей в регионе — не случайно она проводится в Год семьи, инициированный Президентом страны. Так что викторина стала самым обсуждаемым событием в регионе.
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