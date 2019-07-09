Министерство сельского хозяйства предложило взять на себя полномочия по разработке государственной политики и регулированию рынка дикорастущих ресурсов, в том числе плоды, ягоды, орехи, грибы, семена, березовый сок», а также лекарственные растения.
Министерство сельского хозяйства предложило взять на себя полномочия по разработке государственной политики и регулированию рынка дикорастущих ресурсов, в том числе плоды, ягоды, орехи, грибы, семена, березовый сок», а также лекарственные растения.
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