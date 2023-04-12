62 года назад первый в мире человек отправился в космос. Им стал наш соотечественник, Юрий Гагарин. Об этом наверняка сегодня напишут все российские СМИ, но не все знают, что спустя четыре года, в 65-м, уже всемирно известный космонавт побывал в Рязани. Гагарин планировал, что приедет инкогнито, однако его сразу узнали. И даже сняли на кинопленку. Мы нашли человека, который сегодня бережно хранит уникальный раритет. Известный фотохудожник Сергей Новиков спустя больше полувека включил оригинал на кинопроекторе. Специально для нашей съемочной группы.