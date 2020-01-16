Центральный банк добился того, чтобы переплата для клиентов банков и микрофинансовых организаций сократилась. С 1 января изменилось ограничение предельной задолженности по потребительским кредитам. Речь идёт о займах, взятых не более чем на год.
Центральный банк добился того, чтобы переплата для клиентов банков и микрофинансовых организаций сократилась. С 1 января изменилось ограничение предельной задолженности по потребительским кредитам. Речь идёт о займах, взятых не более чем на год.
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