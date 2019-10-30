В Рязани установили закладной камень на месте, где планируется открыть памятник жертвам политических репрессий. По данным правозащитного общества «Мемориал» 35 тысяч рязанцев стали жертвами политических репрессий, из них 4,5 тысячи расстреляны.

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