Сегодня в День Героев Отечества о храбрости и силе духа говорили у входа в городскую Дубовую рощу по улице Шереметьевской. Здесь, на пересечении нескольких улиц возвели памятник Герою России Роману Соколову. Выпускник Рязанского десантного училища, гвардии капитан пал смертью храбрых в ночь на первое марта двухтысячного года в составе 6-й роты 104 парашютно-десантного батальона на высоте 776 в районе чеченского села Улус-Керт. В Рязани его именем названа школа номер 8, а теперь еще и появилась улица Соколова.