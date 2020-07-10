В микрорайоне Дашково-Песочня в одном из прудов произошел массовый мор рыбы. По версии одного из местных жителей наиболее вероятная причина гибели обитателей водоема – канализационные воды, которые стекают в пруд на протяжении нескольких лет.
В микрорайоне Дашково-Песочня в одном из прудов произошел массовый мор рыбы. По версии одного из местных жителей наиболее вероятная причина гибели обитателей водоема – канализационные воды, которые стекают в пруд на протяжении нескольких лет.
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