“Испытание пандемией регион прошел достойно. Мы подтвердили свое умение работать в условиях больших нагрузок” – заявил губернатор Рязанской области Николай Любимов, выступая с годовым отчетом работы Правительства перед народными избранниками. По его словам, несмотря на коронавирусную угрозу повышение качества жизни людей – по-прежнему основной приоритет для региональной власти. Формирование комфортной среды – важнейший общественный запрос рязанцев. В прошлом году власти благоустроили 49 дворов и территорий.