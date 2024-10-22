Аварийные деревья и сухие ветки, нависающие над детскими площадками — вопрос насущный. Падают эти самые деревья и ветки то на автомобили, так неудачно под ними припаркованные, то на мотоциклы, в общем, транспорт пострадал от них знатно. А бывают и более трагичные случаи. Вот и жители Соколовки забили тревогу — во дворе дома два уже упало. Однако, говорят, реакции ни от одной инстанции не было. Пока дело не дошло до прокуратуры.