В Рязанском художественном музее имени Пожалостина состоялось открытие выставки произведений трех рязанских художниц – Надежды Блиновой, Галины Сметаниной и Татьяны Пивоваровой. Выставка называется “От Земли до Неба”. Произведения рязанских художниц представляют индивидуальную грань творчества и технику исполнения каждого из авторов. В связи с карантином выставка будет проходить в онлайн режиме – все произведения можно будет посмотреть Вконтакте на страничке Рязанского художественного музея.