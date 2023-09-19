С 1 октября 2023 года оклады военных и силовиков вырастут на 10,5%. Согласно постановлению Правительства РФ, оклад будет повышен в 1,105 раза для военнослужащих-контрактников и призывников. Повышение также затронет должностные оклады и оклады по специальным званиям для лиц, которые служат в Росгвардии, МВД, Федеральной службе исполнения наказаний (ФСИН), Федеральной службе судебных приставов (ФССП), Федеральной противопожарной службе Государственной противопожарной службы (ФПС ГПС), Федеральной таможенной службе (ФТС), а также оклады руководства Государственной службы фельдъегерской связи.

Зарплаты работников государственных органов с 1 октября 2023 года будут проиндексированы на 5,5% . Соответствующее постановление правительства было подписано еще в августе. В Минтруде уточнили, что среди работников государственных органов, чьи должностные оклады будут проиндексированы, — коменданты, заведующие канцелярией, стенографисты, экспедиторы, кассиры. В список также попали учителя и сотрудники образования, медицинские работники, социальные работники, работники культуры, спортсмены и тренеры, работники сферы обслуживания, работники промышленности, строительные рабочие, сельскохозяйственные работники, торговый персонал, работники транспорта, ИТ-специалисты.

Инфляция по итогам августа, по данным ЦБ, составила 5,2%. Индексация зарплаты госслужащим с 1 октября на 5,5% должна перебить августовский рост цен в стране. Необходимо отметить, что количество госслужащих в России 2,4 млн человек, поэтому повышение зарплаты коснется довольно значительной части населения.