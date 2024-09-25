По данным исследований в среднем современные девушки смотрят в зеркало в среднем 16 раз. Однако пятнадцатилетняя Анастасия Чикарчикова в зеркало смотреться не любит. И на это есть причина – врожденная мышечная дистрофия и нейромышечный сколиоз, который к настоящему времени достиг 4 степени. Сейчас Насте требуется срочная операция, цена которой пять миллионов восемьсот тысяч рублей.