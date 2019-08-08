В селе Новоселки появился новый современный квартал. Это не точечная застройка, микрорайон продуман до мелочей: в плане уже строительство школы и детского сада. А многоэтажные дома строят по новой технологии, с помощью железобетонного конструктива.
В селе Новоселки появился новый современный квартал. Это не точечная застройка, микрорайон продуман до мелочей: в плане уже строительство школы и детского сада. А многоэтажные дома строят по новой технологии, с помощью железобетонного конструктива.
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