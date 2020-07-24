В этом году концепция праздничного оформления города к 925-летию со дня основания значительно отличается от прошлых лет. Об этом шла речь на встрече с семьями, принявшими участие в проекте, а также дизайнером и представителями администрации.
В этом году концепция праздничного оформления города к 925-летию со дня основания значительно отличается от прошлых лет. Об этом шла речь на встрече с семьями, принявшими участие в проекте, а также дизайнером и представителями администрации.
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