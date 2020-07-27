Во многих городах нашей страны появились новые уменьшенные дорожные знаки. Раньше по установленным стандартам они составляли в диаметре от 70 до 120 сантиметров, теперь с соответствии с новым ГОСТом их размер будет составлять 50 и 40 сантиметров.